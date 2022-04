'Faz eu me sentir normal', diz Selena Gomez sobre não usar redes sociais há quatro anos

Em entrevista ao 'Good Morning America', Selena Gomez disse que se afastar da internet ajudou sua saúde mental. Foto: Phil McCarten/REUTERS

Selena Gomez continua destacando a importância da saúde mental em sua vida. Em entrevista ao programa Good Morning America, nesta segunda-feira, 4, a cantora disse que está longe da internet há mais de quatro anos e que nunca esteve tão bem mentalmente. "Mudou minha vida completamente. Eu estou mais feliz. Estou mais presente. Me conecto mais com as pessoas. Faz eu me sentir normal", disse.

Anteriormente, Selena explicou que suas redes sociais são controladas pela sua equipe, enquanto ela apenas ajuda a escolher o conteúdo que é compartilhado. Apesar de não interagir diretamente com os fãs na rede, a artista possui, atualmente, a quinta conta mais seguida do Instagram, com mais de 309 milhões de seguidores.

A conversa foi realizada para divulgar o novo projeto da atriz: uma plataforma multimídia sobre saúde mental. A Wondermind foi idealizada ao lado da mãe de Selena, Mandy Teefey, e da empresária Daniella Pierson. O tema é um assunto próximo de Selena, que em 2020 revelou que foi diagnosticada com transtorno bipolar.

"Foi libertador ter essa informação. Me fez muito feliz porque eu comecei a ter uma relação comigo mesma e eu acho que essa é a melhor parte. Eu provavelmente estou o mais feliz que já estive", contou ao programa norte-americano.

Ela e a mãe também comentaram as dificuldades na relação parental e a importância da comunicação entre familiares, em especial quando se trata de condições psicológicas. "Você precisa aprender a falar com eles da maneiras como eles precisam que seja", disse Mandy.

Selena Gomez fará 30 anos em julho e também falou à apresentadora, Juju Chang, que está empolgada para a nova fase de sua vida. Além do trabalho como cantora, ela é produtora e protagonista da série Only Murders In The Building e possui sua própria linha de maquiagem, a Rare Beauty.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais