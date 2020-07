Fausto Silva mostra detalhes de coleção com mais de 1,5 mil carrinhos

Fausto Silva mostrou sua coleção de carrinhos em miniatura durante o 'Domingão do Faustão' Foto: Rede Globo / Reprodução

O apresentador Fausto Silva, de 70 anos, se afastou dos estúdios de gravação nos últimos meses e passou a fazer o Domingão do Faustão de casa, devido à pandemia do novo coronavírus. Com isso, o público tem conhecido melhor a residência de Faustão, que mostrou no domingo, 5, detalhes de sua coleção de carrinhos em miniatura.

“Estamos aqui inclusive mostrando pra galera, que sempre pergunta. Aqui é uma estante que têm mais de 1,5 mil carrinhos de miniatura que eu venho colecionando”, comentou Faustão, revelando o número de objetos de seu acervo.

O apresentador destacou que não tinha nenhum carrinho de brinquedo quando era criança, o que o motivou a montar a coleção. “Então aqui tem a história do automobilismo, pra galera curtir aqui”, contou Faustão.

Antes de falar sobre sua coleção ele também destacou a importância de seguir as recomendações das organizações de saúde, evitando o contágio do novo coronavírus: “Estou aqui da minha casa, respeitando as recomendações das autoridades sanitárias. Rezando pra acabar logo essa pandemia e voltar ao programa normal, como esperamos logo”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais