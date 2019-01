Faustão faz crítica política e internautas relacionam fala a Bolsonaro

O apresentador Fausto Silva Foto: Globo/Raquel Cunha

Fausto Silva causou polêmica nas redes sociais na noite de domingo, 6, enquanto apresentava o programa Domingão do Faustão, da TV Globo.

Em crítica à política brasileira, o apresentador afirmou, sem citar nomes, que o "imbecil que está lá e não devia estar" é um idiota que está "ferrando todo mundo".

Internautas, contra e a favor, associaram a frase ao presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, em 2018, a TV Globo já havia gravado as edições de 6 a 13 de janeiro do programa - período em que Michel Temer estava na Presidência. Até o momento, nenhum dos possíveis envolvidos na declaração comentaram sobre o episódio.

Veja a reação de alguns internautas:

o faustão chamando o bozo de imbecil foi a melhor coisa do dia pqp sortuda é a selena gomez q tem um homem desse na vida delapic.twitter.com/aavf7ROcIt — ian (@zjmgreys) 6 de janeiro de 2019

Faustão sempre fazendo jus ao seu posto de figura pública e falando o que é preciso! #Faustao https://t.co/a6t47G5iQT — SHANDINEY MIRANDA (@euomiranda) 7 de janeiro de 2019

Nunca pensei que a esta altura, iria concordar um dia com Faustão #Faustao #Fantastico — Lívia (@liviasi) 7 de janeiro de 2019