Faustão faz aniversário de 69 anos e recebe parabéns de artistas

Em 8 de setembro de 1996, o jovem Rafael Santos, apresentado como 'Latininho' por se apresentar de forma semelhante ao cantor Latino, foi ridicularizado no 'Domingão do Faustão'. Anos depois, a Globo foi condenada a pagar R$ 1 milhão de indenização a Rafael, que tem síndrome de Seckeel, medindo 87 centímetros aos 15 anos, idade que tinha à ocasião, além de ter problemas mentais. Segundo a juíza Gisela Folly, da 21ª Vara Cível do Rio, em 2001, Faustão teria humilhado o jovem, comparando-o inclusive ao ET de Varginha. 'O Fausto não tem culpa, não sabia de nada. Alguém da produção chamou e foi para o ar', afirmou anos depois Lucimara Parisi, diretora do 'Domingão do Faustão' por muitos anos, sobre o episódio. Leia mais sobre o caso de Latininho no 'Domingão do Faustão' clicando aqui.

Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1999) / Globo