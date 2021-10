Faustão aparece com a família e mulher dele publica foto nas redes sociais

O apresentador Fausto Silva com a família Foto: Instagram/@lucard

Luciana Cardoso publicou um momento em família nas redes sociais ao lado do marido, o apresentador Fausto Silva, de 71 anos. Na imagem, estão os dois filhos do casal, Rodrigo Silva e João Guilherme. Além deles, está Lara Silva, fruto do relacionamento de Faustão com a modelo Magda Colares.

"Família reunida", escreveu a mulher do apresentador na legenda da foto no Instagram.

A publicação foi comentada por diversos familiares e amigos de Faustão, como Eliana, Gloria Maria e Leandro Hassum.

Luciano Huck, que o substitui nas tardes de domingo da TV Globo, escreveu: "Família querida".

Fausto Silva saiu da emissora em junho. Agora, ele deverá estrear na tela da Band o início de 2022.