Fátima Bernardes vai ao show de Ed Sheeran com as filhas

Fátima foi ao show com suas filhas, Beatriz e Laura Foto: Globo/ Cesar Alves

Quem não queria ser Fátima Bernardes? Na noite da última quinta-feira, 25, a apresentadora foi com as filhas, Beatriz e Laura, ao show de Ed Sheeran no Rio de Janeiro.

Fátima compartilhou uma foto das três juntas na Arena Jeunesse em seu Instagram. Veja:

#edsheeran

A apresentadora também compartilhou um vídeo do show durante a música Thinking Out Loud.

#thinkingoutloud minha favorita. #edsheeran

O cantor programou quatro shows no Brasil. No último dia 23 se apresentou em Curitiba, no Rio de Janeiro no último dia 25, em São Paulo o show será no dia 28 e em Belo Horizonte, no dia 30.