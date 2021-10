Fátima Bernardes revela receio de ter contraído covid-19 após cirurgia no ombro

Fátima Bernardes testou negativo para covid-19 Foto: Reprodução do programa 'Espelho' (2019) / Canal Brasil

Fátima Bernardes revelou nesta quinta-feira, 28, que passou por um susto depois de realizar uma cirurgia no ombro. A apresentadora passou por uma gripe forte e ficou receosa de ter contraído covid-19.

A jornalista está afastada do programa Encontro desde 8 de outubro. Patrícia Poeta e Manoel Soares, apresentadores do É de Casa, seguem no comando temporário da atração diária.

"Olá, olha que voz maravilhosa. Fora isso, uma olheira por conta de uma gripe que vocês não podem imaginar. Fiquei tão apavorada que, como hoje eu ia começar a fisioterapia, resolvi fazer um teste de covid. Negativo, graças a Deus", iniciou.

Para tranquilizar os seguidores, ela explicou que está enfrentando de cabeça erguida o longo processo de pós-operatório que ainda tem pela frente. "Comecei hoje essa fisioterapia, hoje estou tentando movimentar o braço. O cabelo está aqui para disfarçar esse roxinho que está descendo por culpa da cirurgia".

"Mas é um exercício de paciência. Tenho lido bastante, tenho postado os livros que tenho lido e contado sugestões. Fora isso, muita TV e, a partir de amanhã, vou usar uma tipoia alternativa para melhorar a cicatrização. Estou esperançosa", afirmou.