Fátima Bernardes relembra dia em que passou por trote de Bussunda na UFRJ

A apresentadora Fátima Bernardes contou uma história curiosa no Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 18, sobre um trote que viveu quando começou a frequentar a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), décadas atrás. Um de seus veteranos era o humorista Bussunda.

"Entraram dois [veteranos] dizendo que eram professores. Puseram uma lista imensa de livros no quadro, a gente começou a copiar, copiar, copiar... Enfim, não era nada", relembrou.

"Era tudo brincadeira. A gente, saído do ensino médio, correndo, anotando, achando que ia ter que ler aquilo tudo pro dia seguinte, fazendo listas enormes... Entre eles tava o Bussunda, grande humorista. Era um dos veteranos da UFRJ", completou.

Bussunda, morto em 2006 enquanto cobria a Copa do Mundo da Alemanha com o grupo Casseta & Planeta, cursou comunicação social na UFRJ durante a juventude.

De acordo com a biografia Bussunda - A Vida do Casseta, o humorista chegou a criar uma chapa chamada Overdose Esfaqueie a Sua Mãe em uma eleição de centro acadêmico. Entre suas plataformas, estavam "banheiros mistos" e "caipirinha no bandejão".

