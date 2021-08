Fátima Bernardes passa mal e não apresenta 'Encontro'; saiba mais

Fátima Bernardes testou negativo para covid-19 Foto: Reprodução do programa 'Espelho' (2019) / Canal Brasil

Fátima Bernardes não apresentou o programa Encontro na manhã desta terça-feira, 17. A apresentadora foi substituída por Fernanda Gentil e André Curvello.

No início da atração, a jornalista informou que essa mudança teve de ser feita às pressas porque Fátima não estava se sentindo bem hoje. Ela ainda tranquilizou os telespectadores e afirmou que não se trata de covid-19.

"Muito bom dia para você que está em casa. Está começando mais um Encontro. Foi tudo muito corrido, em cima da hora. Hoje, estou aqui com André Curvello, pedindo licença mais uma vez para estar nesse horário. O que aconteceu foi que a Fátima não se sentiu bem nessa madrugada. Acordou indisposta, fez o exame de covid, já deu negativo e está se recuperando", contou Fernanda.

"Ela fez todos os exames, os primeiros deram negativo, como você falou, então é uma ótima notícia. E qualquer novidade também a gente vai contando por aqui. E a Fátima está se sentindo melhor. E já aproveito para mandar boas, ótimas energias para ela", completou Curvello.

Fátima Bernardes recebeu, em 3 de junho, a primeira dose da vacina AstraZeneca, no Rio de Janeiro. Ela já tinha se afastado do programa em dezembro de 2020, após ser diagnosticada com um câncer de útero em estágio inicial. Depois de uma cirurgia bem-sucedida, ela voltou às manhãs da Globo em janeiro.