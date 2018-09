Fátima Bernardes nega que tenha reformado casa de agressor de Bolsonaro

Fátima Bernardes Foto: Instagram / @fatimabernardes

A apresentadora Fátima Bernardes publicou um comunicado em suas redes sociais desmentindo boatos falsos de que teria reformado a casa de Adélio Bispo de Oliveira, agressor confesso do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ): "Eu jamais apoiaria qualquer ato de violência."

"Eu não reformei a casa do esfaqueador do candidato à presidência da república pelo PSL. Toda a minha vida pública sempre foi pautada no respeito à vida humana, independentemente do credo, cor, gênero, ideologia", frisou Fátima.

A apresentadora ainda criticou o fato de a notícia sem fundamento ter se espalhado na internet: "Divulgar uma notícia falsa é uma irresponsabilidade que não contribui em nada para o momento que estamos vivendo"

Confira a íntegra do comunicado de Fátima Bernardes abaixo: