Fátima Bernardes lamenta morte da avó do namorado, Túlio Gadêlha

Fátima Bernardes com o namorado Túlio Gadêlha e a avó dele, Nadir, em 2018. Foto: Instagram / @tulio.gadelha

A apresentadora Fátima Bernardes lamentou a morte da avó de Túlio Gadêlha, Nadir, em uma publicação nesta segunda-feira, 16. O deputado federal, que namora a apresentadora desde 2017, também homenageou a avó, que morreu no domingo, 15.

“Logo percebi a paixão dela pela família e por ver todos bem e por perto. Que dona Nadir descanse em paz e continue olhando por todos que ama”, disse Fátima, que publicou o registro do primeiro encontro dela com a avó do namorado.

Túlio também publicou uma foto ao lado da avó, que chamou de “querida e amada”. “Não nos deixou. Nunca nos deixará. Nem nunca a esqueceremos. Ela estará sempre em nossos corações”, disse ele.

Fátima também comentou a publicação do namorado, elogiando a relação dele com a avó: “Um amor tão lindo o seu por ela e ela por você. Isso é mesmo para sempre. Fica gravado na alma”.

Alguns dias antes, em 8 de março, Túlio fez uma publicação em que revelou que a avó estava com câncer, já em metástase, e havia completado 85 anos de idade em 28 de fevereiro. Ainda no post, o deputado falou sobre a carreira da avó, que foi agente de polícia e delegada. “Ela continua linda, forte e amável. E é essa a imagem que eu sempre guardarei comigo de vovó Nadir”, concluiu ele.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais