Fátima Bernardes ganha homenagem de sobrinha de William Bonner

Luiza Tenente e Fátima Bernardes trocaram mensagens de carinho nas redes sociais. Foto: Reprodução do programa 'Espelho' (2019) / Canal Brasil | Instagram / @luizatenente

A sobrinha do William Bonner, Luiza Tenente, homenageou Fátima Bernardes pelo seu aniversário de 57 anos nesta terça-feira, 17.

A jovem, que também é jornalista da Globo, publicou uma foto de quando era pequena ao lado da apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes. Na imagem, Fátima aparece com seus cabelos curtos - visual que usava no passado.

"Tem vezes em que a música fica mais triste, em que a gente perde o rebolado. Mas ela está sempre ali, para aumentar o volume e retomar o ritmo", escreveu Luiza. "Minha inspiração. Na profissão e na vida. Parabéns", completou.

Fátima Bernardes respondeu: "Que amor. Adoro essa foto. A gente já se entendia (risos). Obrigada, Lu". Veja abaixo: