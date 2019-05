Fátima Bernardes exibe anel de compromisso com namorado Túlio Gadêlha

Túlio Gadêlha Foto: Instagram / @tulio.gadelha

Fátima Bernardes gerou dúvidas ao aparecer com um anel durante o Encontro, da Globo, nesta segunda-feira, 5. O jornalista Lair Renó participou do programa e uma usuária do Twitter pediu para ele perguntar à apresentadora se era uma aliança.

"É o nome que você quiser dar, não tem problema", disse Fátima.

Após evitar dar detalhes, ela resolveu explicar melhor. "É um anel comemorativo de um ano e meio de namoro", revelou.

No último domingo, 5, Fátima Bernardes já havia exibido a joia ao postar uma foto ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT/PE), no Instagram. "Fim de semana para celebrar o amor e a amizade", escreveu. Uma página do fã-clube do casal se atentou para o detalhe na mão da jornalista e também a questionou: "Fátima, longe de mim falar algo, mas a verdade é que só se fala desse anel na mão direita... é só um anel?"

Fátima Bernardes contou no #Encontro sobre a nova joia que está usando na mão direita: "É um anel comemorativo de 1 ano e meio de namoro" ♥ pic.twitter.com/DgMh3Wwl4b — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) 6 de maio de 2019

Fátima Bernardes anunciou seu relacionamento com o político pernambucano em novembro de 2017, quando divulgou uma foto dos dois andando de bicicleta. Relembre aqui.

VEJA TAMBÉM: Casais que talvez você não se lembre