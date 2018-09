Fátima Bernardes encontra ex-aluna de balé que não via há 37 anos

Fátima Bernardes e sua ex-aluna Liliana se encontraram novamente e ficaram emocionada. Foto: Reprodução de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2018) / Globo

A apresentadora de TV Fátima Bernardes encontrou uma velha conhecida após 37 anos nesta terça-feira, 27: uma ex-aluna de balé, dos tempos em que Fátima atuava como professora.

O Encontro com Fátima Bernardes fluía normalmente, com uma conversa com a médica Liliana, que contava sobre suas experiências como voluntária na ONG Médicos Sem Fronteiras em países como Sudão, Paquistão, Faixa de Gaza e Afeganistão. No final da conversa, uma foto no telão chamou a atenção dos convidados: Fátima Bernardes como professora de balé e a aluna, no canto.

"Você foi minha aluna?", perguntou Fátima, surpresa. “Liliana! Você tinha cinco anos? Nossa, que incrível! Eu comecei a dar aula com 16, foi minha primeira turma. Que coisa impressionante!", disse a apresentadora de 55 anos, que trabalha na TV Globo há 30.

"Que demais, adorei! Eu não imaginei que seus palcos seriam esses, mas estou muito orgulhosa", disse Fátima. "Muito emocionante. Fiquei até perdida depois disso".