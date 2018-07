Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha comemoram aniversário de namoro com declarações

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha comemoraram oito meses de namoro trocando juras de amor no Instagram Foto: Instagram/@fatimabernardes

A apresentadora Fátima Bernardes e o advogado Túlio Gadêlha completaram oito meses de namoro na segunda-feira, 3, e trocaram juras de amor com posts no Instagram. Aproveitando a folga por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo, o que cancelou o programa Encontro com Fátima Bernardes, os dois comemoraram a data juntos.

“Dia de celebrar o amor”, escreveu Fátima na legenda da foto dos dois postada na rede social. Mais cedo, Túlio já havia se declarado para a namorada. “Encontrar a alegria na alegria de quem amamos, é o segredo da felicidade. Feliz 8 meses, meu amor”, escreveu o advogado.

Em janeiro, Fátima falou sobre o namoro em seu programa e revelou que já conhecia Gadêlha e não tinha se apaixonado à primeira vista. "Em certo momento eu tinha encontrado essa pessoa e ele não tinha despertado nada em mim. Acho que naquele momento eu não estava pronta. Num outro momento você reencontra e pronto", disse.

Veja abaixo os posts.