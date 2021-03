Fátima Bernardes e Cesar Tralli lamentam recorde de mortos por coronavírus

Os apresentadores da Globo Fátima Bernardes e Cesar Tralli usaram suas mídias sociais para lamentar as mortes por coronavírus Foto: Reprodução Instagram / @fatimabernardes e @cesartralli

Fátima Bernardes usou suas redes sociais para desabafar sobre o pior momento da pandemia no Brasil. O país vem batendo recordes de mortos e contaminados todos os dias e na quarta-feira, 10, foram registradas 2.349 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. A jornalista postou uma manchete e lamentou a situação.

"2349 mortos num único dia pela covid-19. Uma tragédia anunciada, sofrimento sem fim. Quantas famílias chorando! E isso há um ano. Sem trégua. Até quando vamos suportar tanta dor?", escreveu a apresentadora do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo.

O colega de emissora e apresentador do SPTV, Cesar Tralli, também se pronunciou em suas redes sociais. Posando no cenário do telejornal, onde se vê a Ponte Estaiada e o céu azul de São Paulo, o jornalista escreveu: "Sonho De Horizonte. Um céu limpo, azul, sem nuvens de turbulência. Exatamente como está o céu de SP agora”.

Tralli prestou sua solidariedade às famílias das vítimas. “Lamento muito tantas perdas e tanta aflição ainda diante da pandemia. Sou totalmente solidário às famílias das vítimas. Dias melhores virão? É meu sonho de horizonte pra todos nós", concluiu.