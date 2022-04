Fátima Bernardes deixa 'Encontro' para apresentar 'The Voice': 'Uma grande mudança'

Após a Globo anunciar mudanças nas programações, Fátima Bernardes usou as redes sociais para falar sobre a mudança do 'Encontro' para o 'The Voice Brasil'. Foto: Instagram/@fatimabernardes

Na última quarta-feira, 13, a Globo anunciou algumas mudanças na programação da emissora. Nessa dança das cadeiras, Fátima Bernardes deixará de apresentar o Encontro para comandar o The Voice Brasil. Nas redes sociais, a apresentadora falou sobre essa novidade.

"Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no The Voice Brasil", escreveu a jornalista no início da publicação.

No texto, Fátima não escondeu a felicidade em assumir um novo desafio na Rede Globo: "A felicidade é grande pelo desafio e por saber que o Encontro permanecerá chegando à casa das pessoas com informção, pautas necessárias e diversão também. Tenho muito orgulho do programa que construí com uma equipe incrível e com vocês de casa, sempre dispostos a participar".

"Minha gratidão eterna por embarcarem nos meus sonhos. Vamos juntos nessa nova fase? Eu estou contando com vocês. E já aproveito para desejar felicidades para todos que vão encarar novos desafios", finalizou.

Nos comentários, amigos de Fátima Bernardes comemoraram a novidade. "Vai arrasar como sempre", escreveu Fernanda Gentil. "Parabéns, meu amor", desejou Túlio Gadêlha. "Vai ser sucesso", escreveu Thelminha. "Sucesso na caminhada, amiga. Você é demais", comentou Marcos Veras. "Aonde estiver, vou te aplaudir. Impecável, competente sempre", disse Leticia Colin.

Os fãs da apresentadora também marcaram presença nos comentários da publicação. "Vai fazer falta, mas estarei torcendo por você sempre", disse uma internauta. "Fátima, sempre estaremos na torcida onde quer que você vá. Muito sucesso nesse novo desafio", desejou outra seguidora.

Além de Fátima Bernardes assumindo outra atração, o 'troca-troca' da Globo também chegou para outros profissionais da emissora: Patrícia Poeta e Manoel Soares assumem o Encontro, Maria Beltrão vai para o É de Casa, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete, e Andréia Sadi vai para o lugar de Maria como a nova apresentadora do Estúdio i, da GloboNews.