No 'Encontro', Fátima Bernardes comenta fantasia de Mulher-Gato que usou em bloco de rua

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha fantasiados de Mulher-Gato e Batman. Foto: Instagram/@tulio.gadelha

No último fim de semana, as fotos de Fátima Bernardes e seu namorado Túlio Gadêlha chamaram a atenção dos fãs nas redes sociais. O casal estava em Olinda (PE) curtindo blocos de rua de pré-Carnaval e uma das fantasias escolhidas por eles foram de Mulher-Gato e Batman.

A escolha de fantasia de Fátima foi considerada ousada e divertida por muitos internautas. No Encontro desta segunda-feira, 29, o apresentador Lair Rennó comentou o assunto com Fátima, que questionou aos convidados e a plateia por que a fantasia havia "dado o que falar".

"Fátima, todo mundo tem uma imagem série, profissional de você, e no Carnaval você pode ser tudo o que você é, mais livre, mais feliz. O que eu acho que chamou a atenção é que ninguém conhecia esse lado seu. Mas no Carnaval nós podemos fazer essa invenção e ser quem você é", opinou uma das convidadas.

Fátima de mulher gato curtindo o carnaval de Recife é um hino pic.twitter.com/4WqEpgUuOp — larissa (@hogwartsexx) 28 de janeiro de 2018

"Eu nunca tinha saído em bloquinho, é bom demais. É tudo de bom! Só que tem ladeira pra caramba", disse Fátima. A apresentadora disse que recebeu muitos elogios e se sentiu feliz por mostrar que qualquer mulher pode se fantasiar do que quiser, independentemente da idade. "Eu pude fazer essa prévia, porque no Carnaval mesmo vou estar trabalhando, narrando os desfiles. Nos comentários, recebi muitos elogios, mas é claro que sempre tem críticas, gente achando que eu não precisava me fantasiar. Mas o legal foi ver algumas mulheres comentando: 'Não tenho coragem, mas me sinto representada'. Agora pode ter coragem, bota sua Mulher-Gato para fora, sua Mulher Maravilha. Foi uma coisa bem bacana", falou Fátima.

a fátima bernardes de mulher gato foi muito iconico — liz (@protectangelina) 29 de janeiro de 2018