Fátima Bernardes comemora aniversário de 21 anos dos trigêmeos

A apresentadora Fátima Bernardes e os trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura. Foto: Instagram/@fatimabernardes

Há 21 anos, Fátima Bernardes dava luz aos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Eles são frutos do casamento dela com o apresentador do Jornal Nacional, Willian Bonner. Neste domingo, 21, a apresentadora fez uma homenagem aos filhos nas redes sociais.

“Faz 21 anos que o 21 de outubro transformou a minha vida. Vocês nasciam e eu também nascia como mãe. Nunca mais fui a mesma de antes. Nunca mais serei. Sou melhor hoje. E só agradeço por vocês serem quem são. Parabéns triplo, meus amores. Bem-vindos à fase adulta”, escreveu Fátima Bernardes na legenda da foto que publicou no perfil dela no Instagram.

No início do mês, a apresentadora declarou que não aceita que os filhos chamem a madrasta de ‘mãe’. “Não divido esse título assim não”, contou durante o programa Encontro com Fátima. O ex-marido, William Bonner, se casou em setembro com Natasha Dantas, em cerimônia íntima.