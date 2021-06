Fátima Bernardes chora no 'Encontro' com relato de fã sobre vacina contra covid-19

Fátima Bernardes durante o programa 'Encontro' Foto: Twitter/ @tvglobo

Fátima Bernardes foi às lágrimas durante o programa Encontro nesta quarta-feira, 9. A apresentadora se emocionou ao descobrir que inspirou uma telespectadora a tomar a segunda dose da vacina contra covid-19.

Uma convidada da plateia virtual, chamada Bárbara, contou que a avó só aceitou receber o imunizante da AstraZeneca porque viu que Fátima tomou o mesmo.

"Ela tomou a primeira dose em março e teria que completar a imunização em junho, mas estava falando que não iria tomar porque ouviu muitas fake news. Quando eu vi que você se vacinou, mostrei pra ela e usei o argumento de que a Fátima tinha tomado AstraZeneca. Estou emocionada de falar isso", confessou.

"Eu conheço o seu trabalho, nasci quando a sua carreira começou, em 1987. Te acompanhei recebendo o seu 'boa-noite' no Jornal Nacional. Sabia que nesse momento você não ia falhar para gente, quando eu te vi ali dando o exemplo na fila e esperando o momento de vacinar, eu sabia que você era uma brasileira como a gente que está aqui em casa, e isso convenceu a minha avó", disse.

Chorando com o depoimento, a jornalista respondeu: "Bárbara, eu estou muito emocionada. Você pode ter certeza disso. Tomara que outras pessoas ouçam isso. A vacina boa é a que a gente tem, é a que está no nosso braço. Se você está na dúvida, saiba que eu tomei e não tive nada que me impedisse de trabalhar, de continuar fazendo todas as coisas que eu queria", disse.

Fátima foi imunizada com a primeira dose na última quinta-feira, 3. Após o programa, ela voltou a falar sobre a declaração da telespectadora, nos stories. "Conseguir que, pelo menos, uma pessoa se vacine porque confia em mim faz tudo valer a pena", escreveu.