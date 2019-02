Fãs veem indireta de Nicki Minaj a Ariana Grande em nova música

Ariana Grande e Nicki Minaj durante o MTV Video Music Awards, em 2016, em Nova York. Foto: Lucas Jackson/Reuters

Nicki Minaj lançou a música Bust Down Barbiana esta semana, na qual cita 'Thank you, next' seguido do nome 'Ariana'. Os fãs logo associaram como uma indireta a Ariana Grande e a música e álbum da cantora, Thank U, Next.

A referência vem no trecho em que, em tradução livre, Nicki diz: "Destruindo a batida de todo mundo. Obrigada, próximo, Ariana".

No Twitter, as pessoas questionaram se seria uma referêcia negativa, indireta, para Ariana, e as cantoras responderam.

"Não, boba. Nunca haverá nada além de amor entre nós. Ela tem estado lá por mim (na vida real) toda vez que eu precisei de alguém e sempre estarei lá para ela. Nós nos amamos", escreveu Ariana Grande.

no silly ass. there will never be anything but love between us ever. she’s been there for me (in real life) every time i’ve needed somebody & i’ll always be there for her. we love each other. bet. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 6 de fevereiro de 2019

Nicki usou a resposta da cantora para confirmar que elas são melhore amigas. "Não mais do que você esteve lá para mim por trás das cenas. Amo você. Para a vida", disse.