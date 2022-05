Fãs resgatam carta que Pedro Scooby escreveu para filho após acidente

Pedro Scooby escreveu uma carta aberta ao filho Dom após ter sofrido um acidente em Nazaré. Foto: Instagram/@pedroscooby

No final de 2019, Pedro Scooby sofreu uma queda enquanto surfava uma onda gigante na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Ele chegou a ficar submerso por mais de um minuto até ser resgatado pelo surfista alemão Sebastian Steudtner, que pilotava um jet ski.

Após a experiência traumática, que quase tirou sua vida, o atleta escreveu uma carta para o seu filho mais velho, Dom. Nesta terça-feira, 3, uma central de fãs do surfista resgatou o documento.

No texto, o ex-BBB refletiu sobre a sua carreira e o amor pelo esporte. "Nunca é um dia bom para morrer. Mas quando esse dia chegar, espero que seja no mar, um desaparecimento tranquilo, sem sofrimento. E que você tenha muito orgulho do que eu fiz e de quem eu fui. Porque eu tenho muito orgulho de você, Dom, meu filho", disse em um trecho da carta.

Leia todo o texto no fio feito pelo perfil @QGPedroScooby no Twitter: