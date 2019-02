Fãs podem participar de próximo clipe de Pabllo Vittar; veja como

Quem também anunciou videoclipe mas não lançou foi o One Direction. Em 2015, antes do hiato e já com Zayn fora do grupo, os meninos anunciaram 'Infinity' como terceiro e último single do álbum 'Made In the A.M.'. Alguns trechos postados por fãs no Twitter ainda naquele ano revelam que o vídeo chegou a ser produzido, mas com uma resposta melhor do público para 'History', o 1D acabou voltando atrás e anunciando essa faixa como single.

Foto: Neil Hall / Reuters