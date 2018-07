Fãs pedem que Anitta substitua Lady Gaga no Rock In Rio

Fãs pedem que Anitta faça o show que Lady Gaga não poderá fazer Foto: Danny Moloshok/ Reuters | Denise Andrade/ Estadão

A cantora Lady Gaga precisou cancelar o show que faria no Rock In Rio, em que seria a principal atração da próxima sexta-feira, 15, por motivos de saúde. Pouco depois, a produção do evento anunciou que a banda Maroon 5, que já se apresentará no sábado, também fará um show na sexta-feira, substituindo Gaga.

Embora a banda pop também tenha relevância mundial, muitos fãs não ficaram satisfeitos com a troca. Muitos deles, por meio de redes sociais, estão manifestando um pedido curioso: que ninguém menos que a cantora Anitta substitua Lady Gaga como principal atração da noite.

A ideia chegou até à TV: durante transmissão ao vivo do canal Globo News, direto da fila do festival, era possível ouvir pessoas gritando: "Anitta sim, Maroon 5 não!", sugerindo que preferiam a funkeira à banda encabeçada por Adam Levine.

Logo o assunto também ganhou destaque nas redes sociais. Confira algumas reações:

Little Monsters pedindo que Anitta substitua Lady Gaga no Rock in Rio durante link ao vivo da Globo News. pic.twitter.com/rlUcdvvaHJ — Central Anitta (@CentralAnittaBR) 14 de setembro de 2017

morto com os fãs da gaga gritando "ANITTA SIM MAROON 5 NAO" pic.twitter.com/I3UdLDkh9c — juan (@kingzcyrus) 14 de setembro de 2017

- alô anitta? aqui é o rock in rio, rock in rio menina o festival, então a lady gaga cancelou o show né tem como salvar a gente aqui? pic.twitter.com/b39MwhDaGG — paulo¡ (@candynitta) 14 de setembro de 2017

Lady Gaga cancelou, então bem que o Rock in Rio poderia chamar a Anitta no lugar né nom? pic.twitter.com/5xKz8aw1Wu — Diva Depressão (@diva_oficial) 14 de setembro de 2017

Quero Anitta no lugar da Lady Gaga pq não sou obrigado — xoxo, rich (@Richardisoon) 14 de setembro de 2017

Colocar o Maroon 5 para substituir a Lady Gaga só faz sentido para o #RockInRio Para os fãs mesmo era melhor colocar a Anitta e o Pabllo. — Amanda Nun's (@amanda_nuns) 14 de setembro de 2017

Sou muito mais a @Anitta para substituir a Lady Gaga do que Marrom 5. Anitta é Diva, é Pop, é dança, é arte! — Douglas (@douguilicious) 14 de setembro de 2017

Apoio demais a Anitta no lugar da Lady Gaga. Ela já está meio Internacional mesmo. Bora enaltecer! #RockInRio — windscheider thomaz (@windthmz) 14 de setembro de 2017

Eu era daquelas que reclamava de divas do pop no rir mas agr com a saída da lady gaga tava querendo mt um show da anitta no rir — Vitória (@viimagal) 14 de setembro de 2017

A @Anitta já tem compromisso pra amanha a noite? — Chico Barney (@chicobarney) 14 de setembro de 2017

eu sinceramente preferia a anitta do que marron5 — yu (@kitsullyne) 14 de setembro de 2017

A apresentadora Ana Furtado também se mostrou triste com a ausência de Gaga e postou uma brincadeira em suas redes sociais:

Confira o post com o qual Lady Gaga anunciou que não poderia fazer o show:

Tradução: Brasil, estou devastada por não estar bem o suficiente para ir ao Rock In Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas eu preciso cuidar do meu corpo nesse momento. Eu peço pelas suas bênçãos e compreensão. Prometo que vou voltar em breve para me apresentar para vocês. Sinto muito e amo muito vocês.