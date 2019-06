Fãs lamentam morte do ator de ‘Chiquititas’ que foi assassinado com a família ao visitar namorada

O ator Rafael Henrique Miguel, que interpretou Paçoca na novela 'Chiquititas', foi assassinado com os pais dentro da casa da namorada, em São Paulo. Foto: Reprodução/SBT

Fãs e internautas prestam homenagens a Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, morto com os pais dentro da casa da namorada dele neste domingo, 9, no bairro da Pedreira, na zona sul de São Paulo.

O ator, o pai, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50, e foram recebidos pela garota e a mãe dela. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, durante a conversa, o pai da menina, o comerciante Paulo Curpertino Matias, de 48 anos, chegou ao local armado e disparou contra as três vítimas e fugiu.

O ator Rafael Henrique Miguel participou da novela Chiquititas, do SBT, interpretando o papel de Paçoca.

Na internet, fãs estão abalados com a notícia. "Muito triste em ver que a vida de um garoto jovem e de sua família foram tiradas de uma forma cruel pelo pai da própria namorada", escreveu um internauta. "A que ponto chega o ser humano de matar um jovem e seus pais porque ele era contra o namoro do garoto com a filha", disse outro.

a notícia da morte do ator que fez o Paçoca dessa nova versão das Chiquititas e da família dele não só me deixou chocado como tbm muito triste em ver que a vida de um garoto jovem e de sua família foram tiradas de uma forma cruel pelo pai da própria namorada ?? pic.twitter.com/vrClST6nTI — ?e c?a?a de ?arry po?a (@wesleyalvs_) 10 de junho de 2019

tô chocada c/ essa história do Rafael Miguel, assisti ele em Chiquititas como paçoca, e hj vejo a noticia q foi morto pelo pai d própria namorada eu desisto do ser humano, é isso! Força pra família e pra namorada q vai criar esse filho sozinha lembrando eternamente dessa tragédia pic.twitter.com/XEiTf8lZiw — Carol Hernandez (@C_Hernandez0) 10 de junho de 2019

A que ponto chega o ser humano de matar um jovem e seus pais porque ele era contra o namoro do garoto com a filha dele. Que notícia triste,a morte do Rafael Miguel, que interpretou "Paçoca" em Chiquititas. Chocada pic.twitter.com/j2eQcZl5GS — Carminha Sincera ?? (@RainhaCarminha) 10 de junho de 2019

No Twitter, internautas lembraram da atuação de Rafael, ainda quando criança, em um comercial de TV.

Na peça publicitária, ele aparece brigando com a mãe pedindo brócolis. Confira.

Para quem não lembra do Rafael Miguel em chiquititas, ele fez o comercial do mãe compra brócolis pic.twitter.com/ZGqzhPckNv — Nathália Christine ??8 (@Naah_Christine) 10 de junho de 2019

Mãe, compra brócolis ? Essa era a propagando que marcou minha infância do Rafael Miguel ator de Chiquititas Descanse em Paz?? pic.twitter.com/72SROL3bQO — Fernando Pinna (@LFERNANDOPINNA) 10 de junho de 2019

VEJA TAMBÉM: Como está o elenco original da novela 'Chiquititas', que completa 20 anos