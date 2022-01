Fãs lamentam morte de Bob Saget, de 'Três é Demais', um dos pais mais marcantes da televisão

A morte do ator Bob Saget, de 'Três é Demais', gerou comoção em todo o mundo Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Fãs de todo o mundo lamentam a morte de Bob Saget, de 65 anos, o Danny Tanner, da série Três é Demais. O ator foi encontrado morto em um quarto do hotel Ritz-Carlton, em Orlando, nos Estados Unidos, neste domingo, 9, de acordo com informações do site TMZ.

Entre os anos de 1987 e 1995, Bob ficou conhecido pelo seriado Três é Demais, em que era pai de três garotas, entre elas, as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen.

Mais de dez anos depois, Saget retornou com Fuller House, continuação da série, e reencontrou com John Stamos e Dave Coulier, companheiros de seriado.

O ator recebeu diversas homenagens nas redes sociais nesta segunda-feira, 10. "Era um grande pai na série e ensinou suas filhas a serem fortes", escreveu um internauta.

Era um grande pai na série e ensinou suas filhas a serem fortes R.I.P. Bob Saget pic.twitter.com/9CRjAhuTtP — Nirvana Blew Boddah (@nirvana_boddah) January 10, 2022

Essa série foi tão revolucionária pra época R.I.P Bob Saget pic.twitter.com/TzuKpZz21O — Dunia Houssen (@dunia_houssen_) January 10, 2022

Obrigado Bob Saget, por ter sido o melhor pai do mundo como Danny Tanner em Full House pic.twitter.com/1Cf3A8MDM9 — evellyn (@n_evellyn1) January 10, 2022

que a nossa principal e última lembrança do bob saget seja essa: ele nos divertindo e nos fazendo rir na série. sem dúvidas, um dos melhores pais das sitcons <3 pic.twitter.com/73MMLKHTIz — hanna dois (@sweetannersl) January 10, 2022

Outros fãs relembraram a abertura de Três é Demais. "Rever a abertura de Full House sempre me remete a memórias maravilhosas, de paz, de família e de amor. Bob Saget marcou muito e foi parte fundamental para criar o sucesso de Full House. Danny Tanner foi o pai mais marcante da televisão. Sinto muito pela sua partida", escreveu um admirador do ator.

Assista ao vídeo:

Rever a abertura de Full House sempre me remete a memórias maravilhosas, de paz, de família e de amor. Bob Saget marcou muito e foi parte fundamental para criar o sucesso de Full House. Danny Tanner foi o pai mais marcante da televisão. Sinto muito pela sua partida https://t.co/K8vwzVYw6d — Daniel Devisate (@DanielDevisate) January 10, 2022