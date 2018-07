Fãs ficam esperançosos após Neymar e Marquezine usarem colares iguais

Foto: Reprodução / Instagram

Quando o jogador Neymar postou uma foto ao lado do astro Arnold Schwarzenegger, um detalhe chamou atenção: seu colar.

O adereço no pescoço do craque é do mesmo modelo que o utilizado por Bruna Marquezine alguns dias antes, numa foto em que a atriz postou no Instagram.

Os fãs do casal foram à loucura com a possibilidade do relacionamento ter sido reatado.

Confira abaixo:

"Bruna Marquezine e Neymar usam o mesmo colar e levantam suspeitas" desse jeito meu core num guenta paee ❤️❤️ — grazy (@Grazypaiva12) 4 de outubro de 2016

Neymar e Bruna Marquezine nao podem nem usar um colar igual que o povo ja acha que voltaram... eu inclusive. Tomara q casem e tenham filhos. — Afrodite (@pfvr_giiu) 4 de outubro de 2016

Bruna Marquezine e Neymar usam o msm colar e bruney eh real, larry divide as roupa falam eu t amo em entrevista moram juntos e são só amigos — luma✧゚❅ (@niallwisherz) 3 de outubro de 2016

gente vcs que acha q neymar e bruna voltou so por causa do colar, ceis n tem aquele amigo que se precisar empresta até a mãe p vc? — Mila (@Abracolr) 4 de outubro de 2016

Hasta la vista baby ✌️ Nice to meet you @schwarzenegger Uma foto publicada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Set 23, 2016 às 10:17 PDT