Fãs estão dizendo que Taylor Swift e Demi Lovato aparecem em novo clipe de Selena Gomez

Uma foto de uma mulher muito parecida com Taylor aparece no clipe de 'Bad Liar', de Selena Gomez - e apenas os fãs mais atentos perceberam. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Selena Gomez lançou seu novo clipe, Bad Liar, na última quarta-feira, 14. O vídeo já tem mais de 16 milhões de visualizações no YouTube mas apenas os fãs mais atentos perceberam um detalhe: uma foto de Taylor Swift e de Demi Lovato aparece no clipe.

No Twitter, os fãs comentaram a presença do trio no vídeo, já que na foto aparecem três mulheres que parecem ser Demi, Taylor e a própria Selena. Seria apenas uma coincidência ou uma prévia de uma nova parceria? Ou um spoiler do novo álbum de Taylor? Por enquanto, a cantora não se manifestou, portanto tudo não passa de especulação.

E o clipe #BadLiar da Selena tá cheio dos Easter Eggs tipo esse quadro com a Santíssima Trindade: Taylor Swift, Demi Lovato e a própria Sel pic.twitter.com/NBBZJcpRAn — Federico Devito (@federicodevito) 15 de junho de 2017

Alguns fãs estão especulando que no poster ali atrás, é a Taylor e que no quarto há muitas pistas sobre o próximo álbum. pic.twitter.com/WkuX6qrcqP — Selena Gomez Awards (@sgaward) 14 de junho de 2017

selena divulga a taylor d+ eu fico em choque ícone divulgando ícone felizmente pic.twitter.com/i4fyPR0fFa — ㅤ (@foolpotter) 14 de junho de 2017

A SELENA USANDO FOTO DELA E DA DEMI E DA TAYLOR MEU DEUS QUE AUDACIOSA ELA DE COLOCAR AS DUAS AMIGUINHAS QUE SE ODEIAM MAS A DEMI AAAAAA pic.twitter.com/Tb4Ipag9zX — yasmim (@nowaysemi) 15 de junho de 2017

A imagem aparece a partir do minuto 2:58, confira e tire suas próprias conclusões: