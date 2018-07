Fãs e organizadores reclamam que Bruno, da dupla com Marrone, apresentou show bêbado

Bruno foi acusado de apresentar show bêbado, e Marrone fica desconfortável com a situação. Foto: Carol Caminha/Globo

O show da dupla sertaneja Bruno e Marrone no último sábado, 27, durante a Festa Nacional do Milho de Patos de Minas (Fenamilho) causou desconforto em alguns fãs, que o acusaram de se aprensentar bêbado e prejudicar a atração.

No vídeo, que circulou pelas redes, Bruno aparece conversando com um músico em um canto do palco enquanto segura um copo. Em seguida, alguém se aproxima e coloca mais bebida, que parece ser alcoólica.

O cantor se dirige a Marrone, que está no canto oposto tocando sanfona e visivelmente desconfortável com a situação. Bruno insite em dar a bebida ao parceiro de música, que recusa.

Em outro vídeo, Bruno faz 'brincadeiras' com Marrone por diversas vezes. O colega tenta insistentemente se desvencilhar dos abraços e toques indevidos.

Gente vcs tinham visto isso? O Bruno muito bêbado! Enchendo o saco do Marrone... Feio heim pic.twitter.com/gkk5PFORKF — vivi vivifernandes (@ViviVivimgt) 29 de maio de 2017

O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, que organizou o evento, disse, por meio de assessoria, que vai enviar uma nota de insatisfação para a produção de Bruno e Marrone.

A equipe também informou que um advogado está analisando o material divulgado para ver se cabe alguma ação contra a dupla ou devolução do dinheiro, visto que o show foi comprado e o público pagou pelos ingressos.

A assessoria de imprensa de Bruno e Marrone disse que a dupla não vai se pronunciar sobre o caso.