Fãs descobrem que Zac Efron passou a noite na casa de Anitta

Foto: Reprodução/Snapchat

Anitta não perdeu tempo nessa quinta-feira, 18, e aproveitou a noite do Rio de Janeiro aos beijos com Zac Efron.

O ator americano, que está no Rio de Janeiro convidado da emissora NBC, conheceu a cantora por intermédio do relações-públicas americano Boris Quarantini, que é amigo de diversos famosos.

Ambos foram curtir a festa Chama as Amigas, que aconteceu no MAM, na zona sul do Rio de Janeiro, de acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Lá, eles ficaram numa área VIP, que foi onde aconteceram os beijos. Em seguida, os dois partiram para a casa da cantora. E quem revelou a informação foram os próprios fãs de Anitta.

A atriz Giulia Costa é vizinha de Anitta e publicou, sem dizer o local, uma foto ao lado de Zac Efron. Rapidamente, os fãs reviraram as fotos antigas de Anitta e se deram conta de que o ambiente em que Giulia e Zac aparecem é um dos cômodos da mansão da cantora. Veja as comparações:

A atriz Giulia Costa publicou uma foto ao lado do ator Zac Efron Foto: Reprodução/Instagram