Fãs de Taylor Swift e Mariah Carey querem tirar ‘Despacito’ do topo da Billboard

O novo single de Taylor Swift já está no topo das paradas de vários países. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Despacito, de Daddy Yankee e Luis Fonsi, é provavelmente o maior fenômeno musical de 2017. Mas os fãs de Mariah Carey não estão satisfeitos com isso. A canção latina pode bater o recorde de mais tempo consecutivo na primeira posição da parada norte-americana, marco que atualmente pertence à cantora pop.

Mariah chegou ao primeiro lugar em 1995 com One Sweet Day, música que fez em parceria com o quarteto Boyz II Men's, e por lá ficou durante 16 semanas.

O número foi igualado por Despacito e parece que apenas uma canção pode impedi-la de superar a marca na próxima semana: Look What You Made Me Do, novo single de Taylor Swift, lançado no último dia 25.

A música de Taylor já estabeleceu o recorde de maior número de visualizações no YouTube nas primeiras 24 horas.

No Twitter, diversos admiradores de Mariah se uniram aos fãs de Taylor para tentar fazer da música a mais ouvida nesta semana. Já outros preferem que Daddy Yankee e Luis Fonsi alcancem a marca histórica:

All fandoms must unite to stop Despacito from breaking Mariah's record by buying and streaming Taylor Swift's new song! #LookWhatYouMadeMeDo pic.twitter.com/oCLYD7MeJ9 — Legends Only (@aribritbeykaty) 25 de agosto de 2017

Tradução: "Todos os fãs clubes devem se unir para deter Despacito e impedir de quebrar o recorde de Mariah comprando e ouvindo a nova música de Taylor Swift"

Taylor needs to release her new single before Despacito beats Mariah's record. Hurry up sis @taylorswift13 love u pic.twitter.com/d5ml3p8dM7 — ELLDON KING Ψ (@ElldonQUEEN) 19 de agosto de 2017

Tradução: "Taylor precisa lançar o novo single antes que Despacito bata o recorde da Mariah. Depressa Taylor, amo você"

"meu deus, despacito vai bater o recorde da mariah" taylor:pic.twitter.com/5tIpXyNGOs — honeymoon. (@covernaososia) 27 de agosto de 2017

O povo comemorando sobre a Taylor salvar o recorde da Mariah no Hot100 de Despacito, mas vou rir tanto se a própria Taylor acabar quebrando pic.twitter.com/aBDkLLu7Y7 — Eduardo (@EduNascimento3) 29 de agosto de 2017

despacito está com 16 semanas também e ia passar a Mariah mas o single da Taylor vai barrar — Sr Shawn (@srshawnzinho) 29 de agosto de 2017