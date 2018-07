Fãs de Sandy denunciam 'fraude' em sorteios para conhecer a cantora

Foto: Divulgação/Globo

Os fãs de Sandy deciram protestar conta o que chamam de privilégios que alguns seguidores recebem para fazerem fotos e entrarem no camarim da cantora.

Segundo o jornal Extra, um perfil foi criado no Instagram para denunciar os sorteios que a equipe de Sandy diz realizar mas que por coincidência acaba, segundo os fãs, escolhendo quase sempre as mesmas pessoas.

No entanto, a assessoria de imprensa de Sandy afirma que existe sim um sorteio e que os interessados em ver a cantora de perto devem seguir as regras. "Temos uma relação com vários fã-clubes cadastrados. Os presidentes e vice-presidentes nos relacionam a lista de candidatos. Fazemos o sorteio e divulgamos a lista nas redes sociais dela! Temos também sorteio de vagas pelo Twitter", afirma a assessoria de imprensa.

Mas os fãs não concordam com essa logística. "A verdade é que a única vaga que é aleatória e justa acaba por ser a do Twitter", contesta uma seguidora.

Ainda segundo um fã, os seguidores sorteados deveriam passar mais tempo fora dos próximos sorteios para dar chance para aqueles que nunca viram a cantora de perto. "Existe um tempo de bloqueio de apenas seis meses para os sorteados. Isso é ridículo considerando que a Sandy faz poucos shows. O bloqueio deveria ser por turnê ou mais, por dois anos, pelo menos. Se pegar as listas de sorteados esse ano com a do ano que vem, você já desconfiaria da sorte deles", diz um fã.

Mas a assessoria de imprensa da cantora não concorda com isso. "O acesso de fãs ao camarim é algo que a cantora sempre tratou com muito respeito, carinho e dedicação".

Na noite dessa quinta-feira, 12, o perfil criado no Instagram que divulgou o esquema foi deletado.