Fãs de Justin Bieber fazem protesto na Argentina

Cantor se desculpou com os fãs argentinos Foto: Bang Showbiz

Os fãs do cantor Justin Bieber foram às ruas de Buenos Aires para protestar contra a proibição do artista na Argentina, e pedir que a turnê 'Purpose' passe por lá.

Justin tem evitado passar pelo país porque está enrolado numa ação judicial após mandar seguranças atacarem um fotógrafo do lado de fora de uma casa noturna durante sua passagem por lá em 2013.

Contra a ação das autoridades locais, vários fãs foram às ruas da capital para demonstrar sua insatisfação, levando diferentes cartazes e bandeiras com dizeres como "Argentina precisa de Justin" e "Direito para a música".

Recentemente, ele afirmou que adoraria ir à Argentina com a turnê "Purpose', mas não fará isso antes que as condições legais se alterem.

Na última semana, Justin pediu desculpas aos fãs argentinos por meio do Twitter, e explicou: "Beliebers argentinos, eu gostaria de poder levar a #purposetour aí, mas o governo argentino não permite. Me desculpem. Se as coisas mudarem, vou adorar ir, mas neste momento não posso. Para todos na América do Sul, estou ansioso para vê-los".

O comentário veio logo após a notícia de que o cantor estaria em uma 'missão espiritual', na qual o cantor teria tido uma epifania que o levou a acreditar que precisaria se reconectar a religião e à natureza. Como resultado, Justin foi flagrado meditando em parques e tocando violão sem sapatos.

Uma fonte contou: "Ele acredita que, ao invés de shows e baladas, a natureza e a religião deveriam se tornar prioridades em sua vida".