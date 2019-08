Fãs de BTS celebram um ano do lançamento de 'Love Yourself: Answer'

O grupo BTS se apresentando no Citi Field, em Nova York, em 2018. Foto: Nina Westervelt/The New York Times

Há exatamente um ano, em 24 de agosto de 2018, o grupo de K-pop BTS lançava o último álbum da trilogia de Love Yourself, intitulado Answer. A data também marca o lançamento da música Idol, que faz parte do álbum.

No Twitter, a hashtag #1YearWithAnswer aparece em segundo lugar entre os assuntos mais comentados no Brasil.

Internautas relatam que Idol e Answer mudaram suas vidas e os ajudaram em momentos difíceis. Eles dizem lembrar exatamente como reagiram ao ouvir as canções pela primeira vez.

Mas ao mesmo tempo foi ótimo ter me livrado de uma relação tão tóxica pra mim mesma — by JIN (@gcfinjiminssi) August 24, 2019

Um ano que eu entrei no yt as 6hrs em ponto, em um metrô cheio, com as mãos tremendo, nervosa pra cacete e fiquei em choque com esse hino deixando geral do metrô me achando doida. Inesquecível minha primeira vez reagindo a Idol. #1YearWithAnswer#1YearWithIDOL@BTS_twt — ana 50M EPIPHANY (@kimxiujinie) August 24, 2019

até hoje eu lembro quando lançou idol, eu tava me sentindo desmotivada aí escutei a música, quando chegou no you can't stop lovin' myself eu falei junto com o jimin, isso me deu uma força inacreditável #1YearWithAnswer#1YearWithIDOL@BTS_twt — ؘ (@vminuverse) August 24, 2019

Em 2017, o grupo se apresentou pela primeira vez em São Paulo e, no mesmo ano, lançou o primeiro álbum da trilogia Love Yourself, o disco Love Yourself: Her. O trabalho ficou na sétima posição do Billboard 200. Em 2018, eles finalizaram a trilogia, com o lançamento dos álbuns Love Yourself: Tear e Love Yourself: Answer. Conheça a trajetória do BTS aqui.

Em 25 de maio deste ano, a boyband sul-coreana se apresentou em São Paulo, no Allianz Parque. A venda de ingressos começou no dia 11 de março, e os bilhetes se esgotaram em meia hora. Isso fez com que o grupo anunciasse um show extra para o dia seguinte.

Em 11 de agosto, a banda anunciou uma pausa na carreira para aproveitar um período de férias. "Gostaríamos de anunciar que, pela primeira vez desde o debut, o BTS passará por um período estendido e oficial de descanso e relaxamento", disseram em um comunicado.