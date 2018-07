Fãs acreditam que Beyoncé teria 'revelado' o sexo dos bebês através de um brinco; entenda

A cantora Beyoncé Foto: Reprodução de cena do videoclipe 'If I Were A Boy - Beyoncé' (2009) / https://www.youtube.com/watch?v=AWpsOqh8q0M

A cantora Beyoncé foi à festa de aniversário de seu padrasto, o ator Richard Lawson, que completou 70 anos no último dia 7. Ela usou um vestido preto, botas pretas, uma bolsa preta e um par de brincos. Até aí, nada demais, correto?

Não na visão de alguns fãs da cantora, que afirmam ter 'descoberto' o sexo dos bebês através de um 'sinal' dado por ela na ocasião.

Os brincos utilizados por Beyoncé na festa de seu padrasto são os mesmos que ela já utilizou em um de seus clipes. O detalhe: a música do vídeo em questão chama-se If I Were A Boy, ou seja, "Se eu fosse um menino", em português.

É claro que ainda não dá para ter certeza, e tudo não passa de uma grande teoria. Mas, se no dia do nascimento a cantora aparecer com dois garotinhos, muitos fãs vão dizer: 'Eu já sabia!'.

Confira abaixo a reação de alguns fãs ao perceberem a repetição dos brincos:

beyoncé é terrível ela usou o mesmo brinco que usou no videoclipe de if i were a boy estou bem atenta a essa pista — ㅤ (@yoncepride) 14 de março de 2017

quer dizer então que a Beyoncé tá usando os brincos de if I were a boy... hummmmm pic.twitter.com/2JO3L2A9MQ — blue ivy (@andreizimm) 13 de março de 2017

Repararam que Beyoncé usou no aniversário de Richard Lawson o mesmo brinco do clipe de "If I Were A Boy"? pic.twitter.com/7koaJhyWOy — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) 13 de março de 2017

Beyoncé the type to subtly reveal the gender of her babies with earrings Why else is Mrs. Petty rocking the "If I Were A Boy" earrings? pic.twitter.com/Uvr0040CGx — alex. (@yawncey) 13 de março de 2017