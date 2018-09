Fãs de Anitta se dizem decepcionados com novo clipe lançado ao vivo

Anitta lançou clipe ao vivo no dia do aniversário dela. Foto: Youtube/'Anitta - Indecente Live (Official Music Video)'/

Anitta comemorou o aniversário de 25 anos, nesta segunda-feira, 26, em grande estilo: além da festa, lançou o clipe de Indecente, transmitido ao vivo no YouTube da casa dela. Alguns fãs, porém, manifestaram decepção nas redes sociais, principalmente com a produção inferior se comparado com trabalhos mais recentes, com de Vai, Malandra.

No vídeo, a cantora aparece com um macacão vermelho brilhante e percorre os cômodos da casa em plano-sequência, ou seja, sem nenhum tipo de corte nas cenas.

Ela dança e canta ao lado de personalidades como Jojo Todynho, Nego do Borel, Gabriel, o Pensador e Pabllo Vittar. Thiago Magalhães também faz uma participação breve no final, quando os dois dão um selinho.

Uma das primeitas falhas do clipe é que a música, em espanhol, teve problemas nítidos de sincronização na dublagem. Assista ao clipe a partir de 1h03min53seg:

No Twitter, internautas falaram do atraso de quase duas horas para o início da transmissão, que estava marcada para 21 horas.

#AnittaIndecente minha cara depois de esperar 2 horas pra ver esse clipe pic.twitter.com/l2mCnWZgsh — JoãOtário (@Joa0tario) 27 de março de 2018

Houve quem duvidou que o clipe tenha sido ao vivo mesmo:

Outros reconheceram que o clipe não ficou bom, mas gostaram da música:

Eu gostei do clipe, não tá perfeito mas eu gostei #AnittaIndecente — J✨ (@jhonngS2) 27 de março de 2018

#AnittaIndecente eu nasci pra enaltecer meu amor, não pensem que vão me derrubar fácil pq me decepcionei com o clipe — EU TÔ MUITO INDECENTE (@plsfanny) 27 de março de 2018

#AnittaIndecente Não gostei, mas vou continuar assistindo sim KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ninguém manda em mim — EU TÔ MUITO INDECENTE (@plsfanny) 27 de março de 2018

No Instagram Stories, Anitta explicou que, por conta de uma falha na internet, ela preferiu atrasar a transmissão para "subir com uma qualidade boa". Além disso, ela garantiu que foi tudo gravado ao vivo e lançado de uma vez.

Fizemos as lives no instagram justamente para vocês verem que ensaiamos a beça por aqui! Mas era um ensaio, galera! É isso! Aproveitem “Indecente” porque fiz pra vcs!https://t.co/mDRNA7jinm — Anitta (@Anitta) 27 de março de 2018

Galera! Vamos esclarecer aqui. O clipe foi ao vivo e o link levou um tempo para subir nossas imagens com a qualidade que vocês merecem. Tivemos alguns ensaios antes e temos pessoas comentando que o clipe já havia acontecido. — Anitta (@Anitta) 27 de março de 2018

Confira outras reações na rede: