Fãs de Anitta 'invadem' Instagram de Maluma e Iggy Azalea com emojis de cobras

Após os cantores Iggy Azalea e Maluma terem sido flagrados juntos em um restaurante em Miami, surgiram especulações de que eles estariam preparando uma parceria musical.

Quem não gostou nada disso foram os fãs da brasileira Anitta, que já fez parcerias musicais com os dois nomes, e estão vendo uma 'traição' à funkeira. Como represália, as fotos mais recentes do Instagram da dupla está sendo inundada de emojis de cobrinhas, referência à suposta falsidade dos artistas.

As intrigas não vêm de hoje: nos últimos meses, Anitta deixou de seguir Maluma nas redes sociais, além de ter publicado algumas indiretas que parecem ter sido endereçadas a ele. Iggy também chegou a deletar todas as fotos em que aparecia ao lado de Anitta de sua conta no Instagram.

Clique nas fotos abaixo e confira a seção de comentários para ver a 'guerra' que fãs de Anitta estão travando com fãs dos cantores, que vêm publicando corações em resposta:

