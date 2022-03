'Faria de tudo para ficar careca antes', diz Alex Escobar em publicação

Em publicação no Instagram, Alex Escobar mostra foto de quando tinha cabelo e comemora o Dia do Careca. Foto: Instagram/@alexescobar74

Nesta segunda, 14, Alex Escobar usou seu perfil no Instagram para comemorar o Dia do Careca e brincar com a própria calvície. Na publicação, ele comentou que faria tudo para ficar careca antes. "Data importante! Se pudesse voltar no tempo, faria o que estivesse ao alcance. Sei lá, cremes, xampus, remédios, quem sabe até procedimentos cirúrgicos. Eu faria de tudo para ficar careca antes!", escreveu.

Ainda na mesma publicação, ele continuou falando sobre a data e sobre se aceitar do jeito que é: "Eu recomendo! Aceite-se do jeito que é, dedique seus esforços a ser melhor por dentro. Deixe sua felicitação aqui embaixo! Me queiram bem".

Com mais de oito mil curtidas na publicação, artistas e fãs do apresentador comentaram e comemoraram a data junto com ele. "Parabéns! A propósito, o meu nível de calvície me dá direito a comemorar a data?", questionou Tadeu Schmidt. "Vem ser feliz do lado careca, ídolo!", respondeu Alex Escobar.

O apresentador Felipe Andreoli também passou pelo post e comentou: "Depois de você, o melhor é o nosso Careconi, que, aliás, tem cabelo". Já uma internauta elogiou o jornalista: "Parabéns! Um dos poucos que ficam bem careca".