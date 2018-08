Família real britânica pode cancelar aparição na varanda do Buckingham em 2019; entenda

Anualmente, a família real faz uma aparição na varanda do Buckingham Palace – mas isso pode não ocorrer em 2019. Foto: REUTERS/Toby Melville

Desde o ano passado, o Palácio de Buckingham está passando por uma grande reforma milionária, e isso pode mudar até algumas tradições da família real britânica. No ano que vem, a família pode não realizar a tradicional aparição na varanda do palácio, a Trooping the Colour, de acordo com o Daily Mail.

Até junho do ano que vem, o Salão Central do Palácio deve ser interditado para trabalhos de reforma e conservação, e a varanda também será fechada ao mesmo tempo.

A reforma é a maior já feita no local desde a Segunda Guerra Mundial e deve durar dez anos, e o custo estimado é de 369 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão).

Oficiais da monarquia disseram que cerca de 10 mil obras de arte tiveram de ser removidas após o início da reforma interna, em abril. Pinturas, vasos, tapetes e outras antiguidades devem ficar em galerias de museus em diversos locais do país durante a reforma.