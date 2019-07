Família real britânica divulga foto de batizado de Archie, filho de Meghan e Harry

Família real britânica, no batizado de Archie, filho de Meghan Markle e Harry, duquesa e duque de Sussex. Foto: Instagram/@kensingtonroyal

A cerimônia de batizado de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, tem a promessa de ser discreta. Mas, neste sábado, 6, a família real britânica decidiu publicar uma foto nas redes sociais.

A celebração particular ocorre no Castelo de Windsor e é realizada pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby, na capela do local. O nome dos padrinhos não foi divulgado.

O irmão mais velho de Harry, príncipe William, e sua esposa, Kate Middleton, ofereceram acomodações para a mídia nos batizados de seus três filhos. Meghan e Harry optaram por uma cerimônia mais discreta e receberam críticas de todos os lados.

Archie é o sétimo na linha sucessória ao trono e nasceu em maio.

Uma foto com todos os integrantes da família real e que participam do batizado de Archie foi divulgada no perfil oficial do Palácio de Buckingham no Instagram. Confira.