Família real britânica aparece sorrindo em retrato em homenagem ao aniversário de Charles

A família real britânica. Foto: Instagram/@kensingtonroyal

O perfil oficial de Buckingham no Instagram postou duas imagens para celebrar o aniversário de 70 anos do Príncipe Charles.

Na imagem, ele, Camila e os filhos, com suas respectivas esposas, e os netos aparecem sorridentes, em um momento de descontração. A data também é celebrada com um documentário que revela o cotidiano da família, com direito a depoimentos de pessoas que fizeram e fazem parte do dia a dia da realeza britânica.

No perfil oficial do Palácio de Kensington, uma homenagem ao aniversário de 70 anos do príncipe. “Duas novas fotos do Príncipe de Wales e sua família”, diz a legenda das imagens. Na segunda foto, Charles aparece sorridente ao lado dos filhos William e Harry.

Além das fotos, o palácio divulgou outras imagens de família ao longo dos últimos meses, inclusive, o momento em que a Rainha Elizabeth aparece com o então pequeno Charles. “É um privilégio para qualquer mãe poder propor um brinde ao seu filho no seu 70º aniversário. Isso significa que você viveu o suficiente para ver seu filho crescer”, declarou a rainha.