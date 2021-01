Família pede doações de sangue para Genival Lacerda, internado

Genival Lacerda no dia em que recebeu a Ordem do Mérito Cultural em evento com o presidente Michel Temer em 2017. Foto: Alan Santos / PR

Genival Lacerda, 89, está internado com covid-19 na UTI do hospital Unimed I, na cidade de Recife, em Pernambuco. A internação do cantor teve em início em 30 de novembro do ano passado e seu estado é considerado grave.

Nesta quarta-feira, 6, a família do músico usou as redes sociais para pedir doações de sangue.

"Pedimos caridosamente aos parentes, amigos, amigos de amigos e colegas de trabalho uma singela doação de sangue em nome de Genival Lacerda Cavalcante no Bando de Sangue Hemato (rua Dom Bosco, 723, Boa Vista, Recife, Pernambuco)", escreveu seu filho, João.

Há alguns dias, o músico chegou a ter perspectiva de melhora, mas piorou novamente pouco depois. Genival Lacerda segue respirando por ventilação mecânica e faz "uso de drogas vasoativas", além de antibiótico, sem perspectiva de alta da UTI.

Em maio de 2020, o cantor já tinha sido internado após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico, recebendo alta dias depois.

Confira a publicação de João, filho de Genival Lacerda, pedindo doações de sangue ao cantor, internado com covid-19: