Família Obama ficará hospedada em casa de Clooney na Itália

Barack Obama e Michelle Obama com as filhas Malia e Sasha, em outubro de 2013. Foto: Mike Theiler/Reuters

O casal George e Amal Clooney receberá, a partir desta sexta-feira, 21, a família do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em sua residência à beira do lago Como, na Itália.

A confirmação da visita do democrata à Villa Oleandra, um dos refúgios preferidos do ator norte-americano, foi confirmada pelo prefeito de Laglio, Roberto Pozzi.

O governante relançou a ordem estabelecida que multa em até 500 euros qualquer embarcação ou carro que se aproxime a menos de 100 metros da casa de Clooney.

Segundo relatos, Obama, acompanhado por sua esposa, Michelle, e suas duas filhas, Malia e Sasha, chegará a Milão em um voo particular vindo da Provence, na França, onde passa férias, e depois seguirá para Laglio.

Nos últimos dias, os preparativos para a visita não passaram despercebidos, já que diversas medidas de segurança estão sendo tomadas. "O Ministério do Interior está trabalhando no plano, intervindo nesses casos para garantir a proteção das pessoas e da ordem pública", explicou Pozzi, ressaltando que tudo está sendo tratado com a máxima confidencialidade.

Durante os últimos anos, o prefeito de Laglio desenvolveu um decreto contra curiosos e paparazzi, que prevê a proibição de se aproximar da Villa Oleandra, além de restrições rigorosas ao uso de drones. No entanto, para este fim de semana, uma proibição adicional em referência aos estacionamentos também deve ser definida.

"O estacionamento na parte de trás da Villa Oleandra estará fechado por dois dias, sábado e domingo, porque deve estar disponível para os carros do serviço de segurança. No território e também no lago, numerosos homens e meios de aplicação da lei estarão em serviço", disse.

Desde que Clooney comprou a casa, em 2002, diversos fãs passaram a frequentar a cidade para se aproximar da propriedade. A expectativa é de que a visita do ex-presidente dos Estados Unidos também atraia centenas de pessoas na região.