Família Lima faz cover da música de abertura de 'The Mandalorian', e conta com 'participação' do Baby Yoda Foto: YouTube / Família Lima

O grupo de músicos Família Lima lançou nesta segunda-feira, 16, um cover da música de abertura da série The Mandalorian, que faz parte da saga Star Wars. Para a gravação, os Lima se uniram aos guitarristas Andreas Kisser, da banda Sepultura, e Yohan Kisser, da banda Sioux66.

A colaboração foi publicada no mesmo dia em que a série irá estrear no Brasil, com a exibição dos dois primeiros episódios no Tela Quente, da Rede Globo. Os outros episódios da primeira temporada ficarão disponíveis no Disney+, serviço de streaming que chega ao Brasil na terça-feira, 17.

Além da participação de Andreas e do filho, Yohan, o vídeo, gravado remotamente nas casas de cada músico, conta com outra “presença” especial: um boneco do Baby Yoda, personagem introduzido na série e que faz bastante sucesso na internet com diversos memes, aparece junto de Allen Lima e Moisés Lima ao longo do vídeo.

Na gravação, Lucas Lima toca violino, violão, guitarra e percussão, Allen Lima é responsável pelo teclado, Amon Lima toca viola e violino e e Moisés Lima alterna entre o cello e o taiko. A música de abertura é a mesma da segunda temporada de The Mandalorian, que estreou nos Estados Unidos em 30 de outubro, com lançamento semanal de episódios. Confira o cover:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais