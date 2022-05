Família e amigos de Paulo Gustavo homenageiam ator no aniversário de sua morte

Artistas compartilharam registros com o humorista Paulo Gustavo, que morreu há um ano nesta quarta-feira, 4. Foto: Instagram/@thalesbretas, Instagram/@tatawerneck e Instagram/@loracarola

A morte do humorista Paulo Gustavo completa um ano nesta quarta-feira, 4. O ator morreu aos 42 anos em decorrência de complicações da covid-19 e deixou o País de luto com a perda de um dos maiores nomes da comédia nacional.

Nas redes sociais, familiares, amigos e artistas prestaram homenagens ao comediante e lembraram o aniversário de sua morte.

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, publicou uma foto ao lado do ator e dos filhos, Romeu e Gael e escreveu um texto sobre o marido.

"Mas a negação não ajuda no processo do luto. Faz parte, é inevitável, mas não te move. O que me moveu e move é o amor pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pela minha família, pela vida que continua", escreveu. "A saudade é imensa, o amor é eterno, o laço que tivemos e toda história que construímos são infinitos", completou.

Tatá Werneck, que era próxima do humorista, também compartilhou um texto e disse que sonha com o amigo quase todos os dias: "Sua maneira de ver a vida fez história. Sua vida fez história. Você é vida pura. Eu amo você."

Fiorella Mattheis, que contracenou ao lado do ator no programa Vai que Cola, do Multishow, publicou a última foto que tirou com Paulo Gustavo em vida.

Samantha Schmütz, também integrante do programa, disse, nos stories, que há um ano recebeu "a notícia mais triste de sua vida". "São tantas coisas que gostaria de dizer, que resolvi apenas agradecer pela oportunidade de caminhar ao seu lado por muitos anos da minha vida", escreveu em outra publicação.

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou registros ao lado do humorista e escreveu um texto em sua homenagem. "Paulo é gênio. E digo no presente porque enquanto houver uma gargalhada causada por ele, ele estará vivo".

Giovanna Ewbank disse que gosta de rever mensagens e momentos com o ator. "Nos momentos bons ou ruins, você sempre me fez e sempre me fará feliz", publicou.

"É difícil de entender. A vida sem você não é igual", escreveu Mônica Martelli em sua publicação. A atriz esteve ao lado de Paulo Gustavo nos filmes Minha Vida em Marte e Minha Mãe é Uma Peça. "Amizade e amor eterno", disse Sabrina Sato nos comentários.

A apresentadora Regina Casé também prestou homenagens e compartilhou um vídeo da participação do humorista e de sua mãe, Dea Lucia, no programa Esquenta.

Fábio Porchat publicou um trecho de uma live feita com Paulo Gustavo antes de sua morte. "Mais um dia em que eu preciso me convencer de que é verdade", disse na legenda.

