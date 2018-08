Família de Pabllo Vittar faz homenagem à cantora em estreia de programa

A família da Pabllo Vittar deu depoimento sobre a infância da cantora na estreia do seu programa no canal pago Multishow Foto: Luciana Prezia/Estadão

A cantora Pabllo Vittar estreou como apresentadora no canal pago Multishow na terça-feira, 1, no programa Prazer, Pabllo Vittar. A atração terá entrevistas com personalidades e quadros contando a história de vida da cantora, além de debater questões relacionadas ao público LGBT.

No primeiro episódio, a família da cantora deu depoimento de como sempre aceitaram Pabllo, mas que passaram por dificuldades em lugares como escola, onde ela já sofreu agressões. "Pabllo já foi agredido algumas vezes, na escola e Pollyana [irmã mais velha] era quem defendia ele", disse sua irmã gêmea, Phamella. "A gente sentia aquilo na pele, não era fácil lidar com aquilo: ir pra escola durante anos e todos os dias ter que lidar com alguma situação diferente", continuou.

"Muitas pessoas hoje aceitam seus filhos pelo o que Pabllo faz, fala e deu a cara à tapa e eu como mãe sou orgulhosa, muito mesmo", contou, emocionada, a mãe da cantora, Verônica.

