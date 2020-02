Família de Gugu Liberato transforma suas redes sociais em memorial

Gugu Liberato Foto: Edu Moraes / Record TV / Divulgação

As redes sociais de Gugu Liberato, morto em 21 de novembro de 2019, se transformaram em um "memorial" ao apresentador, segundo comunicado divulgado pela equipe do apresentador nesta quinta-feira, 20.

"Nossa proposta é manter viva a imagem deste apresentador que escreveu uma parte importante da história da televisão no Brasil", diz a postagem feita no Facebook e no Instagram que eram usados por Gugu.

A continuidade das páginas oficiais de Gugu se dá "a pedido dos filhos do apresentador e seus familiares".

O Instagram de Gugu não era utilizado desde 19 de novembro, dias antes de sua morte. Na postagem, o apresentador convidava os fãs a assistirem ao Canta Comigo, reality show apresentado por ele.