Família de diretora morta em set processa Alec Baldwin

Família de Halyna Hutchins, morta em set de filmagem, processa Alec Baldwin Foto: Mark Sagliocco/AFP

A família da diretora Halyna Hutchins, morta no set de filmagem do filme Rust com um tiro acidental, entrou com um processo contra o ator Alec Baldwin por homicídio culposo, segundo informações da revista Variety.

A ação argumenta que corte de custos e imprudência resultaram na morte da diretora. Além de Baldwin, também entram no processo sete produtores e outros membros da equipe.

O acidente aconteceu em outubro do ano passado. Na ocasião, Baldwin ensaiava em um set do Novo México com um revólver, quando ocorreu o disparo que matou Halyna e feriu o diretor Joel Souza.

Halyna era casada com Matthew Hutchins, com quem tinha um filho de 9 anos. “Ele perdeu sua mulher de longa data, que era o amor de sua vida, e seu filho perdeu a mãe”, disse o advogado da família, Brian Parnish, em uma coletiva de imprensa para anunciar o processo.

Parnish apresentou uma lista de, pelo menos, 15 procedimentos que foram ignorados pelos produtores, como usar armas cenográficas no lugar de um revólver real, ausência de profissionais qualificados para manipular armas no set e falta de equipamentos de proteção.