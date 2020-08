Família de Cauan desmente pedidos de dinheiro para tratamento

A dupla sertaneja Cleber e Cauan Foto: YouTube / @Cleber e Cauan

A família do cantor Cauan, da dupla Cleber & Cauan, que está internado na UTI de um hospital após ser diagnosticado com covid-19 e ter cerca de 70% de seus pulmões comprometidos, divulgou um comunicado ressaltando que não estão solicitando doações para custear o tratamento do sertanejo.

Segundo publicação no Instagram da dupla, há publicações falsas solicitando dinheiro. O "pedido de auxílio não partiu da família nem do escritório que administra a carreira artística do cantor", ressalta.

Em seguida, conclui: "Dessa forma, alertamos ser inverídica a notícia de que há necessidade de colaboração financeira no momento".

De acordo com a atualização mais recente do estado de saúde, o sertanejo está com um "quadro grave, mas estável no momento. Mantém-se em oxigenioterapia contínua. Os exames laboratoriais mostraram piora, porém, clinicamente ele está um pouco melhor".]

Cauan sentiu febres e dores no corpo no dia 7 de agosto, uma, sexta-feira. Na segunda-feira, 10, ele recebeu o diagnóstico de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

"Na última quarta-feira, 12, retornou ao médico, com febre altíssima. Realizou raio-x do tórax e o resultado apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50%", informou uma nota sobre seu estado de saúde dias depois.

No último domingo, 16, Cauan apresentou uma piora em seu estado de saúde. "A tomografia mostrou piora do comprometimento pulmonar, que agora é de 70-75%. Cauan continua internado na UTI, estável, fazendo uso de vários medicamentos e em oxigenioterapia contínua", informou o comunicado.