Família de Arlindo Cruz entra com queixa contra imagem do cantor no hospital

Arlindo Cruz está internado desde março, após ter sofrido um AVC. Foto: Christina Rufatto/ESTADÃO

A família do cantor Arlindo Cruz entrou nesta terça-feira com uma queixa na polícia contra a divulgação, em redes sociais, de uma imagem do compositor no hospital. O sambista está internado no Rio de Janeiro desde o dia 17 de março, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"Não vai ficar impune. Quem cometeu o crime, vai ter que pagar, estamos aqui pra honrar e exaltar o nome de nossa família, quem postar, compartilhar, ou algo do tipo estará comento um crime virtual contra nós ! Te amo minha Guerreira", escreveu Arlindinho Cruz, filho do músico, em sua conta no Instagram.

A esposa e o filho do compositor foram à 6ª DP, em Cidade Nova, com o intuito de descobrir quem vazou a imagem. A família do sambista também tenta impedir o compartilhamento do arquivo.

Em nota, a direção do hospital Casa de Saúde São José, no qual o sambista está internado, lamentou o ocorrido e informou que possui uma política rigorosa para garantir a privacidade dos pacientes. O hospital também afirma que está colaborando com as informações e também está apurando o caso internamente.